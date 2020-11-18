شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المرحلة الثالثة لمشروع «أكاديمية 101» لتدريب شباب أطباء العيون بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت المرحلة الثالثة لمشروع أكاديمية 101 للتعليم الطبي المستمر والتي تستهدف تدريب شباب أطباء الرمد بمحافظة الإسماعيلية على المهارات الجراحية، بالتعاون مع جامعة قناة السويس، وإحدى شركات الصناعات الدوائية الوطنية.

وصرحت الدكتورة مرفت الشبراوي، رئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة قناة السويس، أن مشروعات التعليم الطبي المستمر أصبحت من الركائز الأساسية في منظومة التعليم الطبي في مصر، والذي يهدف إلى نقل الخبرات بشكل مستمر بين كبار الأساتذة وشباب الأطباء سواء في الجانب النظري أو العملي.

وأوضحت أن فعاليات ورشة العمل التي تم تنفيذها على مدار ثلاثة أيام ضمن مشروع «أكاديمية 101» ضمت التدريب على جراحات المياه البيضاء بتقنية الفاكو باستخدام عيون صناعية تحاكي العين البشرية وهو ما يضمن تدريب الأطباء على عملية شبه حقيقية، موجهة الشكر للمدربين الأستاذ الدكتور أحمد أنور، والدكتور معتز سلام.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شيرين، أن المشروع يعتبر بداية انطلاق في مجال الرمد في مصر ويستهدف تدريب 2000 من شباب الأطباء في مصر برعاية الجامعات في جميع المحافظات.

برنامج التدريب على جراحات العيون

المشاركون فى برنامج التدريب على جراحات العيون

المشاركون فى برنامج التدريب على جراحات العيون