شكرا لقرائتكم خبر عن عضو مجلس الشيوخ بقنا يطلق مبادرة لرعاية 25 ألف أسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق أسامة الهوارى عضو مجلس الشيوخ عن محافظة قنا الأربعاء مشروع وبرنامج هو الأول من نوعه على مستوي الجمهورية تحت شعار «رعاية» والذي تستهدف رعاية 25 ألف مواطن رعاية كاملة .

وقال «الهواري» إن مشروع «رعاية» يستهدف 25 ألف شخص بواقع 5 آلاف أسرة من المستفيدين في مرحلته الأولي فقط حيث تقدم إليهم رعاية مميزة سواء طبية متكاملة «عمليات جراحية بالمجان وكشوف طبية في مجالات وتخصصات متعددة» وتوزيع مواد غذائية وإعاشة وتجهيز عرائس وتوفير فرص عمل وكافة أوجه الرعاية التي يعتمدها البرنامج المنفذ على ثلاث مراحل.

وأضاف أن المرحلة الأولي مط ستنطلق في أول ديسمبر المقبل بمراكز «دشنا والوقف وأبوتشت ونقادة» تستمر حتى مطلع يناير المقبل فيما ستنطلق المرحلة الثانية والتي تضم مراكز «نجع حمادي وقفط وبندر قنا» مطلع مارس المقبل فيما تبدأ المرحلة الثالثة والتي تضم مراكز «قنا وقوص وفرشوط» مطلع يونيو المقبل

وأشار عضو مجلس الشيوخ بقنا أن البرنامج سيتضمن استخراج كارنيهات للأسر الأولي بالرعاية يحمل اللون الأحمر وآخر للأسر المتوسطة وتحت المتوسطة ذات اللون الأزرق وكلا منهم له رقم مكود لضمان أن تصل الخدمة لحامل الكرنية وأسرته منوها على فريق من المتطوعين سيبدأ بداية من الأسبوع القادم في استقبال الأسماء وتسجيل بيانات تلك الأسر مؤكدا على ترحيبه الكامل بمشاركة أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء مجلس النواب ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في هذا البرنامج الأول من نوعه لتقديم رعاية كاملة.