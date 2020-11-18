شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الرابع بجامعة سوهاج الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، سوف ينظم الأسبوع البيئي الرابع في الفترة من 22 حتى 26 من نوفمبر الجاري، تحت عنوان «دور الجامعة في تنمية الوعي البيئي لمنتسبي الجامعة والمجتمع».

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح له، اليوم، أن الأسبوع البيئى بالجامعة يهدف إلى تقديم الخدمات المجتمعية التي من شأنها النهوض بالمجتمع، والعمل على زيادة الوعي بالمخاطر البيئية، وتفعيل الممارسات والسلوكيات الإيجابية التي تخدم البيئة المحيطة، والتوعية بحروب الجيل الرابع، وكيفية الوقاية من الشائعات عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي، لافتا إلى أن فعاليات الأسبوع سوف تتناول دور الجامعة في تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب والمجتمع، إلى جانب دورها في تنمية المهارات البيئية لدى ذوي الإحتياجات الخاصة من الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذه الفعاليات بالغة الأهمية في التوعية بالسلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى نشر التلوث البيئي وطرق الحد من إنتشاره، ومعالجة المشاكل المرتبطة به، وإيجاد الحلول السريعة على كافة المستويات.