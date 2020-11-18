شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، مشروعات الخطة الاستثمارية في المنطقة، طبقا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل، أن المحافظة خصصت مبلغ 30 مليون و775 ألف جنيه كاعتمادات للخطة الاستثمارية لمركز ومدينة نخل.

أضاف رئيس مركز ومدينة نخل ، أنه تم توزيع اعتمادات الخطة الاستثمارية الأساسية على محاور التنمية الأساسية بواقع مبلغ 12 مليون جنيها لأعمال الكهرباء، مبلغ 15 مليون جنيها للطرق، مبلغ 3 مليون و700 ألف جنيه لتحسين البيئة، ومبلغ 75 ألف جنيه جنيها لتدعيم الوحدات المحلية.

أشار رئيس المدينة إلي إستكمال رصف عدد من الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة نخل ، بجانب استكمال عدد من المنشآت والمباني الحكومية وإنارة عدد من التجمعات والقرى.