شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة رئيس الوطنية للصحافة وكبار الكُتاب للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ووفد من كبار الكتاب الصحفيين ضم الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، زأحمد جلال، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وعبداللطيف المناوي، رئيس تحرير المصري اليوم، والإعلامي نشأت الديهي وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة منهم الدكتورة فاطمة سيد، وسامح عبدالله، ووليد عبدالعزيز، وصالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي دندراوي الهواري، وذلك في إطار الدعوة التي وجهها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاطلاع على آخر مستجدات الأعمال ومعاينة أهم التطورات في المشروعات التنموية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الزيارة رحب المهندس يحيى زكي بالسادة الصحفيين والإعلاميين معربا عن سعادته بتلبية الدعوة للتعرف عن قرب ورؤية عمليات التنمية والجهود المبذولة التي تقوم بها الدولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث شهدت المنطقة خلال هذه الفترة عددا من أعمال التنمية في البنية التحتية والمرافق، التشريعات والقوانين، وتطوير وتحديث البنية الأساسية وإجراءات ونظم العمل في الموانئ التي أسفرت عن اجتذاب عدد من الاستثمارات وتوقيع عقود مع عدد من المشروعات مع شركات أجنبية ومطورين صناعيين مصريين في المنطقة الاقتصادية.

وعقب ذلك قدم رئيس المنطقة الاقتصادية عرضا عن مكونات المنطقة والتي تشمل 4 مناطق صناعية وتنموية ولوجيستية و6 موانئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وتحدث عن النظم القانونية والتشريعية والاستثمارية ومناخ الأعمال وعوامل جاذبية المنطقة من الحوافز والإعفاءات والاتفاقيات التجارية التي تضيف بعض المميزات للمنطقة، علاوة على قيام المنطقة حاليا باستهداف بعض الإجراءات التي ستساعد على تعزيز قيمة المنطقة ورفع تصنيفها لمنافسة المناطق الاقتصادية حول العالم.

كما عرض زكي الاستراتيجية التي تعمل عليها المنطقة حاليا والتي تتمثل في خلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية وبحرية مستهدفة، توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات وهو ما حدث بالفعل من العمل في شرق بورسعيد على إنشاء مصنع لعربات ومستلزمات السكك الحديدية، اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة التي تستهدف خلق مناطق تعمل في نفس المجال وتقوم بخدمة بعضها بعضا، واستحداث منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في بعض المناطق القريبة من منطقة الدلتا وخصوصا في منطقة القنطرة غرب لخدمة المحافظات القريبة منها، والاستفادة من موقع المنطقة والموانئ الواقعة على مدخلين قناة السويس في وضع منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن.

وعقب ذلك اصطحب المهندس يحيى زكي الأستاذ عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ووفد رؤساء التحرير في جولة تفقدية لمشروعات المنطقة الجنوبية (العين السخنة) حيث زار الوفد مصنع جوشي الصيني لصناعات الفايبر جلاس ثاني أكبر مصنع لصناعات الفايبر جلاس في العالم، كما زار الوفد المطور الصناعي شركة السويس التنمية الصناعية وتفقد أكاديمية سيمنس الألمانية التي تقدم خدمات الصيانة والإصلاح والتدريب المهني والتقني

كما تفقد الوفد الحوض الثاني بميناء السخنة الذي تشغله موانئ دبي العالمية والذي تم تطويره بتكلفة 10 مليارات جنيه وشملت أعمال التطوير ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 الف متر مربع مما يساهم في رفع طاقة الميناء السنوية.

وفد من كبار الصحفيين يتفقد مشروعات التنمية في المنطقة

وفد من كبار الصحفيين يتفقد مشروعات التنمية في المنطقة