شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام ورشة عمل تدريب المدربين TOT للتدويل في مؤسسات التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت بمبنى الادارة العامة للعلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى ورشة العمل الثانية الخاصة بالتدويل في مؤسسات التعليم العالى بحضور الدكتور ايمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات والدكتورة رشا كمال رئيس الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى ورؤساء ونواب رؤساء جامعات الزقازيق وعين شمس وحلوان المنظمين للورشة.

شاركت جامعة قناة السويس برعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بوفد من مكتب التعاون الدولى يضم من الدكتورة سحر الشطورى مدير مكتب التعاون الدولى والدكتور خالد السيد عبدالحميد مسؤول وحدة التدويل بالمكتب والدكتور سامح سعد مسؤول وحدة الاتفاقيات والدكتورة منى عنانى المدير الادارى لمكتب التعاون الدولى.

عرض الوفد تجربة جامعة قناة السويس في نشر وتطبيق فكر تدويل الجامعات مستعرضين تجربة اعادة هيكلة مكتب التعاون الدولى بالجامعة وتأسيس وحدات متخصصة للتدويل والتسويق الدولى وتصنيف الجامعات بالإضافة إلى وحدات الطلاب الوافدين والاتفاقيات والنشر الدولى.

حاضر بالورشة مدربين معتمدين في مجال تدويل مؤسسات التعليم العالى من مصر والمانيا. يعد حضور وفد مكتب التعاون الدولى بالجامعة للورشة بداية لقيامهم بمجموعة من الانشطة موجهة لاعضاء هيئة التدريس والادارين للتعريف بفكر تدويل الجامعات.