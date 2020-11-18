شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لجهاز ٦ أكتوبر الجديدة لإزالة المخالفات بالمنطقة السادسة بـ«ابني بيتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاد المهندس نبيل نسيم، نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة بالتسيق مع شرطة التعمير ورجال الأمن والتنمية حملة لإزالة مخلفات بمناطق ابني بيتك في المنطقة السادسة . وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد من المحلات المخالفة. وشدد نسيم على استمرار هذه الحملات لإزالة كافة المخالفات في كافة المدينة. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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