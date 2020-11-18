شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم: توفير طاقة كهربائية لزيادة فرص الاستثمار بمنطقة كوم أوشيم الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعا مع أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والأستاذ ياسر جمعة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات، ورؤساء الوحدات المحلية بمركز طامية.

في بداية الاجتماع، شدد محافظ الفيوم، على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والاحترازية التي قررتها الدولة، وخصوصاً بعد ارتفاع مؤشر الإصابات في الدول المجاورة، للوقاية من الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أدت فيما سبق إلى انتشار العدوى بالفيروس في بعض المناطق.

وشدد «الأنصاري» على أهمية التوعية المجتمعية في هذا الصدد، لافتا إلى أن تعاون المواطنين والتزامهم هو السبب الرئيسى في نجاح أي إجراءات تتخذها الدولة، مؤكداً أن الوقاية خير من العلاج وذلك حتي لا ندخل في أزمة مع هذا الوباء.

وأشاد «الأنصاري» خلال اللقاء بدور القطاع الصحي بالمحافظة خلال الموجة الأولى لأزمة كورونا على الرغم من التحديات التي يواجهها القطاع والنقص العددي في بعض التخصصات الطبية المهمة كالأطباء والتمريض، لافتا إلى أنه يتم عقد لقاء دوري مع اللجنة المعنية بأزمة كورونا على مستوي المحافظة لتعظيم الإيجابيات وتلاقي السلبيات التي حدثت خلال الموجة الأولى.

وفي ملف التصالح على مخالفات البناء، أشار محافظ الفيوم، إلى الانتهاء من تقديم طلبات التصالح بنسبة 100٪، مشيراً إلى أن تعامل الجهاز التنفيذي مع هذا الملف تم بشكل جيد، معرباً عن شكره وتقديره لمسؤولي مجلس مدينة طامية والوحدات المحلية التابعة، على جهودهم في إنجاز هذا الملف المهم، مؤكداً أن الإرادة والتخطيط الجيد والالتزام يضمن تحقيق المستهدف في العمل، على الرغم من بعض التحديات التي واجهتها المحافظة في هذا الملف خاصة في مراكز سنورس وطامية وإطسا.

وأكد المحافظ، على التعامل بقوة مع مخالفات البناء، لافتاً إلى أنه تم رصد عدد من المواطنين يقومون بتقديم طلبات للتصالح، ثم يقومون بالبناء بعدها، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

ولفت المحافظ إلى الانتهاء هذا العام من الخطة الاستثمارية للمحافظة، لافتاً إلى العمل لوضع المحافظة على خريطة التنمية الخاصة بالدولة لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية العملاقة، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير 10 مناطق غير مخططة بالفيوم يقطنها نحو 120 ألف مواطن، تحت إشراف مجلس الوزراء، وسيتم استثمار كافة أصول الدولة غير المستغلة بهذه المناطق في أعمال التطوير.

كما ناقش «الأنصاري» خلال الاجتماع موقف استكمال مشروع الصرف الصحي بقريتي فرقص وسرسنا، حيث قال ممثل شركة المياه والصرف الصحي أنه تم توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لإنهاء المشروعين، موضحاً أنه بالنسبة لمشروع الصرف بسرسنا تمت الترسية على أحد المقاولين وسيتم البدء في العمل خلال أيام، أما فيما يتعلق بمشروع الصرف بقرية فرقص فقد تم الانتهاء من البت الفني، وخلال 15 يوما من الآن سيتم دفع التأمين النهائي واستلام الموقع، وأكد المحافظ على متابعة أعمال التنفيذ بشكل دوري للانتهاء منها خلال الفترة الزمنية المقررة لتقدم خدماتها للمواطنين.

وكشف المحافظ عن توفير طاقة كهربائية لزيادة فرص الاستثمار بمنطقة كوم أوشيم الصناعية، لافتاً إلى طرح عدد من قطع الاراضي بالمنطقة أمام المستثمرين خلال شهر لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.

ورداً على شكوى من أحد المواطنين بشأن توصيل خدمات الصرف الصحي لتقسيم الأندلس «قرطبة»، وجه المحافظ، كل من السكرتير العام، ورئيس مركز ومدينة طامية ومسئولي شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، مع الشركة التي قامت بتقسيم المنطقة وممثلي التقسيم، لوضع حلول جذرية للمشكلة.

كما استجاب محافظ الفيوم لشكوى مواطن من عدم إنارة عدد من الطرق، موجهاً رئيس مدينة طامية، بمراجعة الإنارة بالمنطقة وتزويدها بكشفات جديدة لتحسين الإنارة بها، وكذلك حصر أعداد الوحدات السكنية بمنطقة أرض زهير وعرض الشوارع التي تطل عليها، لمراجعة القيم السعرية للتصالح، لدراسة إمكانية تخفيضها مرة أخرى من عدمه.