شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بورسعيد» يزور مصانع تدريب طلاب التعليم الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، بجولة تفقدية بمصانع جنوب بورسعيد (58 مصنعا) التي يتدرب فيها طلاب التعليم الفني، والتي نظمتها إدارة التعليم الفني بالتنسيق مع جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد، بحضور محمد مازن مدير عام إدارة التعليم الفني ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وعمرو شيحة، رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال وأمينها العام محمد السمان، ومجدي كمال رئيس جمعية مستثمرى بورسعيد وقيادات التعليم الفنى.

تضمنت الجولة 6 مصانع هي جولد باك للكرتون والمنتجات الورقية ومصنع البركة للمصنوعات الجلدية والشركة المصرية العالمية للمصنوعات الجلدية وجنى ستار وفوكس دينم وإيدج للملابس الجاهزة بمشاركة طالبات 3 مدارس هي الزهور الصناعية للبنات وأحمد عرابى التجارية للبنات والشهيد إبراهيم محمد على التجارية للبنات ومشرفيهم.

أعرب د. نبوى باهي عن فخره بطلاب مدارس التعليم الفني بالمحافظة، ولما يبذل من جهد لتغيير المفاهيم والثقافة الموروثة تجاه التعليم الفني، مؤكدا أن التعليم الفني لا يقل أهمية عن التعليم العام.

وأضاف وكيل الوزارة أنه هناك حقيقة مؤكدة وهي أن التعليم الفني أصبح عصب وركيزة الصناعات والمشروعات القومية، وذلك بعد توفير فرص لتدريب الطلاب بالمصانع إلى جانب الدراسة من خلال التدريب المزدوج حسب احياجات سوق العمل ووفقا للتخصصات المطلوبة.

وقال «باهي»، إن معظم المصانع التي يتدرب بها الطلاب أصبحت تصدر منتجاتها إلى أمريكا وأوروبا والدول العربية، وذلك الأمر يعد نقلة إدارية وفنية كبيرة يجب على الطلاب الاستفادة منها لرفع الكفاءة المهنية والمهارية لهم.

ووجه وكيل الوزارة الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية بشكل عام والتعليم الفنى بشكل خاص كما وجه الشكر إلى رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال جنوب بورسعيد وأعضائها على التنسيق الدائم وتبنى تدريب الطلاب بمصانع الجمعية ورئيس جمعية مستثمرى بورسعيد.