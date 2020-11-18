شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بني سويف التكنولوجية» يترأس مجلس الكلية المصرية الكورية للصناعة والطاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور سيد عبدالقادر رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، مجلس الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بحضور الدكتور محمد قايد عميد الكلية والدكتور عماد الزهيري مدير المجمع التكنولوجي بالفيوم، والعميد أشرف عمران مستشار شركة أنجل يست للعلاقات الخارجية ومدير أمن الشركة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الجلسة تم مناقشة تطبيق نظام التعليم الهجين للفصل الدراسي الأول 2020-2021، واطمئن رئيس الجامعة من أعضاء المجلس على سير العملية التعليمية بالكلية، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم في بعض التحديات التي تواجههم أثناء العمل، ووجه بوضع أسس وقواعد علمية لحل المشكلات وإزالة كافة المعوقات، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإدارية المدرجة بالمجلس.

واستعرض عبدالقادر استعدادات الكلية للقيام بالزيارات التدريبية العلمية ،واستكمال مسيرة التنمية للكلية مما يعزز مكانه الجامعة محليًا وإقليميًا ودوليًا، ونشر الوعي للتصدي لفيروس كورونا المستجد بين أوساط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال الملصقات وورش العمل المتكررة، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد خلال كافة الأنشطة والفاعليات بالكلية حيث ناقش المجلس كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واحتياجات الكلية من مواد المطهرات والأدوات الأزمة للتعقيم.