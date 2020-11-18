شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الورشه الفنية الأولى لجوالي وجولات كليه الآداب جامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أفتتاح دكتور محمد شقيدف نائب رئيس جامعة قناة السويس، الورشه الفنيه الأولى لجوالي وجولات كليه الآداب والعلوم الإنسانية، بإشراف عام الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتور محمد تهامي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحضور الدكتورمحمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية. أشاد الدكتور محمد شقيدف بالأعمال الفنيه بالورشه الفنية التي شارك بها ٢٠ طالب مستخدمين منتجات البيئة البسيطه من الكرتون وخيوط المكرميه وأعمال فنيه كالرسم والمجسمات الفنيه . وأعرب الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن سعادته بالورشة الأولى لفريق الجواله بالكليه وشجع الطلاب على مشاركتهم فى انشطه الكليه .

تمت الورشه بتنظيم الدكتور كريم ثابت منسق الأنشطة بالكلية و إشراف تنفيذى الاستاذ احمد عبد الحميد سرواح. أقيم حفل الافتتاح تحت تحت رعاية الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس وإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تم اليوم الاربعاء الموافق 18 . نائب رئيس جامعة قناة السويس يفتتح ورشة كلية الاداب نائب رئيس جامعة قناة السويس يفتتح ورشة كلية الاداب الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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