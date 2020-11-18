شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح الملتقى العلمي لـ«تعظيم الاستفادة من النباتات العصارية» في مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عبدالله زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء صباح اليوم الملتقى العلمي الأول لمشروع تعظيم الاستفادة من النباتات العصارية لتنمية المجتمعات المحلية بمحافظة مطروح لليوم الثاني بحضور الدكتور فاطمة أحمد رئيس الفريق البحثي للمشروع والمهندس محمود عبدالامير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والدكتور عمرو عبدالحميد عميد كلية الزراعة الصحراوية بجامعة مطروح وعدد من المزارعين وذلك بمقر مركز التدريب بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بالقصر.

وانطلق اليوم الأربعاء اليوم الثاني للملتقى العلمي الأول للمشروع والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وينظمه مركز بحوث الصحراء وذلك في الفترة من 17-19 نوفمبر 2020 بمطروح .

وقال الدكتور عبدالله قاسم زغلول القائم بأعمال رئيس مركز بحوث الصحراء أن الملتقى العلمي الأول للمشروع يأتى في إطار جهود المركز لنشر التوعية اللازمة للمهتمين بالمجالات الزراعية وخاصة فيما يتعلق بزراعة النباتات العصارية تحت ظروف الأراضي الصحراوية وتعظيم الاستفادة منها.

وقد أشارت الدكتورة فاطمة على أحمد رئيس الفريق البحثي للمشروع إنه يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروة المتاحة من النباتات العصارية البرية والمنزرعة بمطروح وخلق فرص عمل لبعض الأسر بتدريبهم واكتساب بعض الأهالي مهارات الزراعة والتدريب على التصنيع مما يزيد من القيمة المضافة للمنتجات في مجتمعات الاستصلاح الزراعي الناشئة والمتعددة في الساحل الشمالي الغربي لفتح مجال الاستثمار في مجال النباتات الطبية العصارية المنزرعة والبرية إنتاجا وتصنيعا وتسويقا بقيام بعض الصناعات الصغيرة التي تقوم على زراعة النباتات الطبية وتحضير الخلاصات النباتية والزيوت العطرية داخل مواقع إنتاج الحاصلات من النباتات الطبية والعطرية واستخدام الطاقة الشمسية في تجفيف وتجهيز النباتات الطبية لتطوير إنتاجيتها ورفع مواصفاتها ومواصفات الصناعات القائمة