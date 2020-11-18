شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وحضره وكلاء شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة المختلفة.
ناقش «زكى» مع المجلس العديد من الموضوعات التي تهم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحث خطط التحرك الميدانى في مجتمع وبيئة منطقة القناة وسيناء بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في منطقة القناة وسيناء لتقديم الخدمات الجامعية.
وكلف رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بتشكيل لجان لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل كل كلية.
كما ناقش المجلس الخطط السنوية لبعض الكليات لإعداد الدورات والندوات وورش العمل الخاصة بالقطاع. وشدد «زكى»، خلال الاجتماع، على المتابعة الدورية لإجراءات الوقاية ورفع تقارير عن الاداء والاحتياجات اللازمة لتطبيق الاجراءات في أي من كليات ومنشآت الجامعة.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
111,009
-
تعافي
101,179
-
وفيات
6,465
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة قناة السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.