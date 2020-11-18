شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكليات جامعة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، وحضره وكلاء شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات الجامعة المختلفة.

ناقش «زكى» مع المجلس العديد من الموضوعات التي تهم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحث خطط التحرك الميدانى في مجتمع وبيئة منطقة القناة وسيناء بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في منطقة القناة وسيناء لتقديم الخدمات الجامعية.

وكلف رئيس الجامعة، عمداء الكليات، بتشكيل لجان لمتابعة كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد داخل كل كلية.

كما ناقش المجلس الخطط السنوية لبعض الكليات لإعداد الدورات والندوات وورش العمل الخاصة بالقطاع. وشدد «زكى»، خلال الاجتماع، على المتابعة الدورية لإجراءات الوقاية ورفع تقارير عن الاداء والاحتياجات اللازمة لتطبيق الاجراءات في أي من كليات ومنشآت الجامعة.