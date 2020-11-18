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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء تطهير وتعقيم خزانات المياه في عدد من المنشآت التعليمية بمدينة العريش، حفاظا على الطلبة والطالبات.

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه تم تطهير خزانات المياه في مدارس التربية الخاصة و٢٥ يناير التجريبية لغات والسمران الابتدائية وعمرو بن العاص الابتدائية والعربي الخاصة لغات وعايش الأسمر الابتدائية والشهيد مصطفي جاويش للتعليم الأساسي بنات ومعهد الجولف الابتدائي الازهري ومجمع المعاهد الازهرية بالمساعيد وكليات جامعتي سيناء والعريش.

وأضاف شوكة أن تطهير الخزانات طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء ومديرية التربية والتعليم، وبناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بالحفاظ على صحة الطلبة والطالبات.

تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمنشآت التعليمية بالعريش