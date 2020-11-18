شكرا لقرائتكم خبر عن ٢١ نوفمبر.. بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بجامعة القناة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار عقد مجلس التعليم والطلاب بجامعة القناة برئاسة الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع. قام الدكتور محمد شقيدف بمراجعة الخطة الزمنية والإعلان عن بدء إختبارات المنتصف ٢١ نوفمبر الحالى. كما ناقش المجلس تشكيل الهيكل الإدارى لإدارة الإختبارات الإلكترونية بالجامعة ومع استعراض موقف تغذية المنصة الإلكترونية الموحده بقواعد بيانات الجامعة فيما يخص الجداول الدراسية، توزيع المقررات، آليات التدريس وتطبيق التعليم الهجين. بحث المجلس موقف الكليات بشأن استكمال بيانات الطلاب لاستخراج الشهادات من مجمع الشهادات الثبوتيه الموثقة ومتابعة استعدادات إجراء لإمتحانات متطلبات الجامعة بنظام الإختبارات الإلكترونية. كما طالب جميع الكليات بإرسال قوائم البرامج الأكاديمية الفعاله بالكليات (تقليدية ومميزة) مع توفير الأدلة التعريفية لجميع هذه البرامج. هذا وأطلع الدكتور محمد شقيدف على التقرير المقدمه من اللجنة المشكله لمراجعة الانتدابات بالكليات وفق معايير الهيئه القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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