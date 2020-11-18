شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إسنا» يوجه بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بالأقصر، اجتماعا بحضور نواب المركز والسكرتير العام ورؤساء القرى ومدير إدارة تموين إسنا ومفتشي التموين.

وناقش سليمان عدة موضوعات خلال الاجتماع أبرزها تكثيف الحملات التموينية على المخابز بمركز إسنا بالتعاون مع مباحث التموين ورؤساء القرى والتشديد والرقابة والتأكد من جودة ووزن الرغيف داخل المخبز وضمان وصوله للمواطن، والتأكد من انتظام العمل في كافة المنشآت التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من الخبز وكافة السلع الغذائية.

وتشديد الرقابة على الأسواق، كما تم مناقشة أخر المستجدات بملف تقنين أراضي الدولة والإسراع بمعدل الاداء وإنهاء كافة حالات التقنين المعلقة وتحرير العقود لها.