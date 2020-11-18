شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يوجه رؤساء الأحياء بمتابعة برنامج إصدار تراخيص البناء الرقمي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، رؤساء الأحياء بالمتابعة المستمرة لأعمال لجنة مراجعة تراخيص البناء، وذلك بشأن ميكنة عملية إصدار تراخيص البناء في إطار التحول الرقمى الذي يتم بمحافظة بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد أن مقترح النظام الرقمى الجديد لإصدار تراخيص البناء يتيح سرعة إنجاز الأعمال والتيسير على المواطنين وتحقيق التواصل الفعال بين كافة الجهات المختصة، كما أنه يساهم في القضاء على معدلات الفساد الإدارى والذى يعتبر من أهم اهداف المنظومة الرقمية الجديدة، وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الأحياء ومسؤولى التنظيم والإدارة بأحياء المحافظة بالتنسيق مع إدارات التحول الرقمى والمراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والجيومكانية وكافة الجهات المعنية لسرعة تنفيذ البرنامج، لافتا أن الدولة تهدف لمنع أي محاولات للبناء المخالف وتفعيل المنظومة الرقمية بما يضمن سهولة وسرعة إنجاز كافة الأعمال.