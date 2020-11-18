شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الأكشاك المخالفة في مدن القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن رؤساء المدن في القليوبية حملة مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارات الإشغالات والمرافق لرفع الأكشاك والتندات المخالفة بشوارع المدن ومداخل القرى، حيث قام اللواء خالد المحمدى، رئيس مدينة شبين القناطر، بحملة بميدان المحطة لرفع الإشغالات وكذا إزالة الاكشاك المخالفة والتاندات بداية من المحطة ومنطقة الدلتا وتسوية الطريق حتى منطقة الشقري وضبط المخالفين ومتعدي حرم الطرق وتم التنبيه عليهم بعدم وضع أي إشغال طريق أو أكشاك.

وقاد اللواء نادرسعيد، رئيس مدينة الخصوص، بحضور حنفى موسى، وهانى عبدالسميع نائبا رئيس المدينة، حملة لإزالة الأكشاك والإشغالات بنفق الرشاح وذلك لظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

وفى القناطر الخيرية، تم القيام بحملة أشرف عليها اللواء محمد سالم رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات القرية برفع وإزالة بعض الاكشاك في مداخل القرى وكذا الإشغالات والتى تعوق المرور وتتعدى على حرم الطريق في قرى شلقان وباسوس وأبوالغيط وتم تمهيد بعض الطرق في الأماكن غير المستوية لتسهيل حركه السير والمرور.

حملة لازالة الاكشاك المخالفه

حملة لازالة الاكشاك المخالفه

حملة لازالة الاكشاك المخالفه

حملة لازالة الاكشاك المخالفه