شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تطلق مبادرة «كن مبتكراَ» لدعم المشروعات الطلابية بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، عن إطلاق الجامعة لمبادرة طلابية بعنوان «كن مبتكرا»، بهدف تنمية الإبتكار لدي طلاب الجامعة والمساهمة في اكتشاف المواهب العلمية الصاعدة.

وقال رئيس الجامعة- في تصريح له اليوم- أن المبادرة التي تنظمها إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، تتبني الإبتكار كأسلوب للحياة والتفكير الإيجابي، حيث يحظى الإبتكار والإبداع بأهمية كبيرة في حياتنا، وأصبح يمثل ضرورة قصوي في عصرنا الحالي، لذلك فالجامعة تسعي جاهدة أن تكون مبتكرة لتحقيق التميز والبقاء والمنافسة على الصعيد المحلي والعالمي، لافتا إلى أن المبادرة تستهدف طلاب جميع الكليات لنشر ثقافة الإبداع وتعزيز مهارة التفكير النقدي لديهم، بالإضافة إلى زيادة قدرتهم على التواصل والتعبير بحرية عن أفكارهم وآرائهم، وذلك من أجل تأهيل الطلاب لمواجهة سوق العمل وشغل المناصب الريادية في عالم ريادة الأعمال.

وأشار عزيز، إلى أن إدارة الجامعة تستقبل مشروعات الطلاب لتقديم الدعم المادي والفني لأي فكرة أو مشروع متميز قابل للتنفيذ، وذلك في موعد أقصاه ٢٥ من نوفمبر الجاري.