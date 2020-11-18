شكرا لقرائتكم خبر عن 9 مرشحون يتنافسون على منصب عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جامعة القاهرة عن كشف الأسماء المبدئية للمرشحين لمنصب عميد كلية زراعة جامعة القاهرة والتى بلغت تقديم 9 مرشحين، ويتنافس على منصب عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة كل من الدكتور جمال السيد محمد سيد والدكتور سامح عبد الفتاح محمد عبد السلام والدكتور سامى القصرى مليجى القصرى، والدكتور محمد محمد شاهين.

كما يتنافس على منصب عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، كل من الدكتور أحمد شوقى احمد ابراهيم والدكتور رضا علوانى عبد الحليم مغيب والدكتور عمرو احمد مصطفى والدكتور ايهاب عبد المنعم مجدى احمد والدكتور سعيد على عبد السلامونى.

وبحسب الجدول الزمنى لإجراءات الترشيح من المقرر أن يغلق باب الطعون يوم 19 نوفمبر، ويعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم الأحد 22 نوفمبر .