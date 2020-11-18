شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى تزيل 21 مخالفة على نهر النيل والترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاعى الرى وحماية النيل حملات لإزالة التعديات فى عدد من المحافظات بلغت 21 حالة، منهم 6 مخالفات بزمام الإدارة العامة لشمال فرع رشيد.

ونفذت الحملة 4 إزالات بدائرة الإدارة العامة لرى القليوبية، و 5 ازالة بدائرة الإدارة العامة لرى المنوفية، و 2 بدائرة الإدارة العامة لرى الجيزة، و 2 بدائرة الإدارة العامة لرى سوهاج، و 3 بدائرة الإدارة العامة لرى غرب قنا.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدى الى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

يأتى اهتمام الدولة بإزالة التعديات المقامة على مجرى نهر النيل وجزره يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على القطاع التصميمى للنهر وعدم تعرضه إلى أعمال ردم من المخالفين وكذلك القضاء على مصادر التلوث التى تنتج من تلك التعديات، بالإضافة إلى الحيلولة دون تعرض المواطنين لمخاطر ارتفاع مناسيب المياه فى فترة أقصى الاحتياجات " الصيف" أو حدوث سيول موسمية وفترات الطوارئ غير المتوقعة.