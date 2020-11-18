شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحذر من عدم استقرار الطقس.. وتؤكد: انتشار الحشرات يؤثر على الخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه بداية من غداً الخميس يتوقع عدم استقرار فى الطقس على المحافظات الشمالية وسقوط أمطار غزيرة وانخفاض كبير فى الحرارة وفقا لتقارير مركز معلومات تغير المناخ وما ورد من د.محمد فهيم رئيس المركز.

وأضاف القرش، إنه وفقا لما تم التنسيق بشأنه من القائمين على متابعة الظروف الجوية واللجنة المشكلة لهذا الغرض بالوزارة و الجهات المعنية بالدولة. فيتوقع بداية من غداً الخميس أن تشهد البلاد بداية التحول من الصيف الى الخريف وظواهرها الانخفاض في شدة الطاقة الحرارية، والانكسار الكبير في حرار الليل، وزيادة الفرق بين حرارة الليل والنهار، وزيادة الندى والرطوبة الجوية، وتحول اتجاهات الرياح لتكون في معظمها شمالية غربية الى غربية.

واضاف القرش أن خبراء البحوث الزراعية حذروا من ظهور بعض الحشرات والآفات التي تؤثر على بعض المزروعات من الخضر والفاكهة من بينها الانتشار السريع للحشرات حرشفية الأجنحة وهي ديدان الاوراق والثمار، وكذلك انتشار الأمراض المحبة للرطوبة مثل البياض الزغبي وأعفان الثمار، وارتباك في امتصاص النباتات لبعض العناصر الهامة مثل الفسفور بالتحديد والمسبب لسرولة نباتات البطاطس وجفاف أطراف الأوراق للبصل في المشاتل.