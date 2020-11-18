شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة خريجى الأزهر تعقد ندوة عن دور الشباب فى بناء المجتمع بلغة "الهوسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ندوة بعنوان "دور الشباب والنشء في الدعوة الإسلامية، وبناء المجتمع الإسلامى الرشيد"، تم بثها على صفحة "أزهر هوسا"، على موقع المنظمة الإلكتروني لدول غرب إفريقيا الناطقة بلغة الهوسا، أدارها الشيخ صالح أبو بكر قورا، مدرس لغة الهوسا بكلية اللغات والترجمة، جامعة الأزهر.

وقال الدكتور سابع موسى، عميد كلية الشريعة والقانون - جامعة الوفاق الدولية بالنيجر: يجب الاهتمام بتأهيل الشباب المسلم علميا وفكريا ونفسيا، باعتبارهم العمود الفقري للأمة، مشيرا إلى خطورة ما تقوم به بعض جماعات التطرف من اختطاف عقول الشباب والزج بهم في أتون التطرف والغلو.

كما تناول الشيخ عمر بن الشيخ طاهر بوثي، المحاضر بجامعة ولاية بوثي - نيجيريا، نهج سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- في تربية الشباب، وغرس مكارم الأخلاق فيهم، من أمانة، وصدق، وتسامح، وتعايش سلمي، والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وضرب مثلا حيا من حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- في احتوائه للطاقات الشبابية، وتوجيهها نحو البناء والتعمير، ونشر الإسلام والتسامح، باتخاذه أول سفير في الإسلام من فئة الشباب، وهو الصحابي الجليل مصعب بن عمير -رضى الله عنه-.