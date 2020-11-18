شكرا لقرائتكم خبر عن وقف مدير سرفيس ميدان الجيزة عن العمل بسبب التقصير وتعطيل العمل لبوابات الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بإيقاف مدير موقف ميدان الجيزة وكافة العاملين بالوردية المسائية عن العمل ووقف صرف الحوافز الخاصة بهم لمدة 3 أشهر وذلك نتيجة للتقصير وعدم الالتزام بمهام العمل الموكلة إليهم بالموقف.

ووجه محافظ الجيزة انذار شديد لرئيس جهاز السرفيس بالمتابعة الجادة والدورية على مدار اليوم للحالة العامة للمواقف ومدى التزام سيارات السرفيس بالإجراءات المنظمة للعمل وخطوط السير وتكثيف الحملات لضبط المخالفين كما قرر إيقاف صرف الحافز الخاص برئيس جهاز السرفيس لمدة 3 أشهر.

قرارات محافظ الجيزة جاءت عقب الجولة الليلية المفاجئة التى قام بها على موقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة للوقوف على الحالة العامة للموقف ومدى التزام المركبات بالوقوف بداخلة والاجراءات المنظمة له وتواجد الموظفين المسئولين عن تنظيم العمل داخل الموقف خلال فترات العمل المسائية.

وضبط محافظ الجيزة عددا من المخالفات داخل الموقف شملت عدم التزام العاملين بمتابعة انتظام العمل بالبوابات وحركة السير إلى جانب انتشار المخلفات وبعض إشغالات أصحاب الأكشاك داخل الموقف بما يعيق حركة سير المواطنين.

كما وجه المحافظ رئيس حى جنوب الجيزة بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وجهاز السرفيس بتشديد الرقابة على الموقف والعاملين على مدار الساعة ورفع مستوى النظافة به للحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير له ورفع أى إشغالات.

وشملت جوله المحافظ المسائية متابعة أعمال التطوير الجارية بشارع المحطة بحى جنوب الجيزة موجها بالالتزام الكامل بالمواصفات الفنية التى تم وضعها لتنفيذ الأعمال دون إخلال بأى منها واستلام الاعمال النهائية من خلال لجنة متخصصة مشدداً على رئيس الحى بضرورة رفع كافة الإشغالات بالشارع ومنع أى تعدى على أعمال التطوير .