شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن استكمال الدورة التدريبية الخاصة بتحديث منظومة إدارة الموارد المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمل قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى أنشطة الدورة التدريبية الخاصة بتحديث منظومة إدارة الموارد المائية وذلك بمركز تدريب الصرف بطنطا.

يأتى ذلك فى إطار أنشطة مشروع "دعم الإصلاح في قطاع المياه من خلال تنمية القدرات" EU Water STARS والذي يشرف على تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط، حيث تم استعراض إجراءات ومؤشرات الخطة القومية، و عرض نظام متابعة وتقييم إجراءات الخطة القومية.

أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أن الدورات التدريبية تدخل ضمن أنشطة مشروع لتطوير، وتحسين منظومة الإصلاح بقطاع المياه، مع الاتحاد الأوربي "ووتر ستار" وذلك في إطار التعاون المستمر معه، لدعم الاصلاح ورفع القدرات الفنيه لقطاع المياه، ونشر خطط موارد المياه في المحافظات من خلال بناء القدرات الفنية على المستويين المركزى والمحلى، وبما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المعالجة ووضع وتنفيذ برامج لتنمية القدرات واعداد وتنفيذ وتحليل مالى متكامل لمساعدة اجهزة الوزاره فى تحسين ادائها.

الجدير بالذكر أنه يتم تنفيذ استراتيجية طموحة لإدارة الموارد المائية والرى حتى عام 2050 و محاورها (4ت) وتشمل "تحسين نوعية المياه - ترشيد استخدامات المياه - تنمية الموارد المائية - تهيئة البيئة الملائمة "من خلال التدريب وبناء القدرات وتحديث التشريعات" لنشر الوعى بين مستخدمى المياه لمختلف الأغراض التنموية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث، ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية، فى اشارة منها إلى قيام مشروع "ووتر ستار" الممول من الاتحاد الأوروبى بتمويل هذه الحملات، حيث تم مؤخرا عقد ندوة موسعة بين أكثر من 200 رابطة من مستخدمى المياه " المزارعين" لنقل الخبرات فى التعامل مع توزيع مياه الرى .