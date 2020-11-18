شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تقرر بدء مقاطعة شركة تعاقدت مع تطبيق لبيع الدواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النقابة العامة لصيادلة مصر، البدء في تنفيذ قرار اجتماع النقابة العامة والنقابات الفرعية والخاص بإيقاف التعامل مع شركة ابن سينا فارما ومقاطعتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لتعاقدها مع احد التطبيقات الالكترونية المخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، انها اجتمعت يوم الأحد الماضى مع مسئولى شركة ابن سينا فارما لتوزيع الأدوية، وأسفر الاجتماع عن إمهال الشركة 48 ساعة لإلغاء التطبيق بناء على طلبها، وبعد انتهاء المهلة ورد إلى النقابة العامة رد الشركة فى خطاب تؤكد فيه على استمرارها فى استخدام التطبيقات الإلكترونية لبيع الادوية وبالتالي التعامل مع الجمهور مباشرة من خلال هذه التطبيقات .

وأكدت النقابة على رفض ما ورد في رد الشركة شكلا وموضوعا، وتؤكد النقابة العامة والنقابات الفرعية على موقفها القانوني والمهني وحقها في حماية المريض المصري ومهنة الصيدلة .

ودعت النقابة العامة كافة النقابات الفرعية بالمحافظات لتشكيل لجان للاشراف علي الالتزام بالمقاطعة ، مؤكدة انها فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأمر واتخاذ اللازم.