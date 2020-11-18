شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الأبحاث العلمية بالتعليم العالى تطلق حملة للتوعية بكورونا لطلاب مدارس الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب اليوم الأربعاء، حملة للتوعية عن فيروس كورونا المستجد لطلاب المدارس بالمراحل المختلفة (25 مدرسة مقسمة على عدة مراحل)، بمدينة برج العرب الجديدة والقديمة والقرى المحيطة، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأشارت الدكتورة مها الدملاوى، مدير المدينة فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى أن تنظيم الحملة جاء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متمثلة فى مديرية الإدارة التعليمية ببرج العرب الجديدة، موضحة أن عدد من الشركات شاركت فى فعاليات الحملة من خلال توفير مستلزمات الوقاية (معقمات - كمامات - واقى للوجه - مطهرات) لتوزيعها على طلاب المدارس.

وأضافت الدملاوى أن المدينة قامت بتنظيم محاضرات توعية للطلاب بشأن طرق الوقاية والحماية من الفيروس، كما قامت بتقديم شرح للمدرسين حول كيفية عمل فصل نموذجى من حيث التباعد، وطرق التطهير السليمة والفعالة، بالإضافة إلى توزيع مواد فيلمية عن مقاومة الفيروس وطرق الوقاية الصحيحة وكيفية التعامل مع المرضى.