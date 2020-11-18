شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 35% من متعافى كورونا لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالى لانتشار فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، وكذلك على المستوى العالمى.

علاقة التغيرات المناخية بعدد الإصابات بالفيروس، والتى تتمثل فى أن انخفاض درجات الحرارة لا يؤثر تأثيرا مباشرا على زيادة الحالات، ولكن يؤدي إلى تكدس المواطنين بالأماكن المغلقة، مما ينتج عنه زيادة الحالات بشكل ملحوظ، مؤكدة أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية هو الأمر الوحيد الذى قد يحّد من انتشار المرض وزيادة الإصابات، وهو الأمر الذى تتبناه معظم الدول.

وخلال استعراضها، قدمت الدكتورة هالة زايد نتائج دراسة أجنبية تم إجراؤها على الأشخاص الذين لا يشعرون بالتعافي التام من Covid-19، والتي كان من أبرزها أنه الممكن أن تؤدى عدوى كورونا أحياناً إلى أمراض طويلة الأجل بدون الارتباط بأمراض مزمنة، كما أثبتت الدراسة أن 35% من المتعافين لم يعاودوا حياتهم الطبيعية بعد التعافى.

وفيما يتعلق باللقاح المطور ضد فيروس كوفيد - 19 المستجد، وحول ما إذا كان من الممكن أن يحصل الشخص الذى تعافى من كوفيد على هذا اللقاح، قالت الوزيرة: إذا تمت الموافقة على استخدام لقاح فيروس كورونا على نطاق واسع، فمن الممكن أن يستمر تقديم اللقاح للأشخاص حتى لو تمت إصابتهم بـ Covid-19 فى الماضى؛ وذلك لأن المناعة الطبيعية قد لا تكون طويلة الأمد ويمكن أن يوفر التحصين مزيدًا من الحماية.