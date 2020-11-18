شكرا لقرائتكم خبر عن العفو الدولية تحذر قطر من التهاون فى حقوق العاملين بمشاريع مونديال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت منظمة العفو الدولية، قطر عدم التهاون في حقوق العاملين بمشاريع مونديال 2022، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وأضافت المنظمة: نحذر من قسوة الواقع بالنسبة للعاملين الأجانب في قطر.. وقطر بحاجة لمزيد من الإجراءات لضمان الأجور والعدالة للعمال".

وكانت العديد من التقارير قد كشف أن ملف مونديال 2022، والمشروعات التى تجريها الإمارة لاستضافته شابه العديد من انتهاكات حقوق العمال.

وكتب محرر الرياضة فى صحيفة "ديلى ميل" إيان لادمان مقالا، انتقد فيه مسؤولي كرة القدم الدوليين الذي لم يتحركون لمواجهة العنصرية المنتشرة في إمارة قطر، وكتب لادمان مقال بعنوان "كرة القدم لا تقول شيئ بينما تزدهر العنصرية واستغلال العمال المهاجرين في موطن كأس العالم 2022 ... ألا توجد أهمية لحياة السود في قطر؟"

مع انتشار الأصداء العالمية لحركة "حياة السود مهم" التي اندلعت في الولايات المتحدة على خلفية وفاة مواطن أمريكي من أصحاب البشرة السوداء نتيجة لعنف الشرطة، في هذا الإطار يرى لادمان ضرورة اتخاذ موقف ضد الانتهاكات القطرية ضد حقوق العمال الأجانب.

وتابع لادمان : "في بيان صدر مؤخرا للتضامن مع حملة حياة السود مهم، أكد الدوري الإنجليزي الممتاز موقفه المتضامن بقوله: "نحن نتفق تماما مع هدف اللاعبين الوحيد المتمثل في القضاء على التحيز العنصري أينما وجد". لكن هذا التصريح، حسب المقال، أتي في الأسبوع الذي تم فيه الكشف عن مواعيد مباريات كأس العالم 2022 في قطر، وهذين الأمرين لا يتماشيان مع بعضهما البعض.