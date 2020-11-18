محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
تجري النيابة العامة بالوراق، التحقيق مع فتاة متهمة بقتل شقيقتها، بعدما سددت لها طعنة أودت بحياتها.
تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بلاغا بمقتل فتاة بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.
وتبين من التحريات، أن الفتاة سبق لها الزواج مرتين وانفصلت، ثم كانت على علاقة بثالث تزوجته عرفيًا، وعندما علم والدها بزواجها العرفي قام بتكبيلها بالحبال وحبسها في المنزل، حاولت الفتاة الهرب فأوهمت شقيقتها برغبتها في الذهاب للحمام.
وأشارت التحريات إلى أنه عقب قيام شقيقتها بفك قيودها لدخول الحمام، قامت المتهمة بتسديد طعنة لشقيقتها مستخدمة سلاح أبيض.
ألقت قوة أمنية، القبض على الفتاة واقتيادها إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر والدها قيدها بسبب زواجها عرفيا.. فقتلت شقيقتها وحاولت الهرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.