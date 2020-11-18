والدها قيدها بسبب زواجها عرفيا.. فقتلت شقيقتها وحاولت الهرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالوراق، التحقيق مع فتاة متهمة بقتل شقيقتها، بعدما سددت لها طعنة أودت بحياتها.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بلاغا بمقتل فتاة بمنطقة الوراق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة.

وتبين من التحريات، أن الفتاة سبق لها الزواج مرتين وانفصلت، ثم كانت على علاقة بثالث تزوجته عرفيًا، وعندما علم والدها بزواجها العرفي قام بتكبيلها بالحبال وحبسها في المنزل، حاولت الفتاة الهرب فأوهمت شقيقتها برغبتها في الذهاب للحمام.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب قيام شقيقتها بفك قيودها لدخول الحمام، قامت المتهمة بتسديد طعنة لشقيقتها مستخدمة سلاح أبيض.

ألقت قوة أمنية، القبض على الفتاة واقتيادها إلى قسم الشرطة لتحرير المحضر، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.