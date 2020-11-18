محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة الأخيرة عن ضبط 7 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – عقاقير طبية)، و36 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائي). كما تم تحرير 1185 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 4 قضايا الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، وتنفيذ 183 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كانت هذه تفاصيل خبر "أمن المنافذ": إحباط تهريب عقاقير طبية وضبط 4 قضايا هجرة غير الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.