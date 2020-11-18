النيابة تكلف الأدلة الجنائية برفع آثار الدماء في قضية "مذبحة الأهرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

وكلفت نيابة الهرم برئاسة المستشار عبد العزيز عثمان رئيس النيابة، خبراء الأدلة الجنائية برفع الآثار البيولوجية من آثار الدماء من مسرح الجريمة مذبحة حدائق الأهرام، وفحصها ومقارنتها بدماء الضحايا "2 قتلى ومصاب" كما أرسلت "سكين" أداة الجريمة للمعمل الجنائي لرفع آثار الدماء والبصمات من عليه.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل مذبحة حدائق الأهرام التي ارتكبها شاب؛ حيث قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته حيث تبين أن المتهم يبلغ من العمر 27 عاما عاطل عن العمل يعاني من مرض نفسي حيث يعالج من الاكتئاب منذ فترة طويلة.

أضافت التحريات أنه يوم الحادث وفي أثناء جلوس أفراد العائلة يتناقشون سويا أبدت الأخت الصغيرة رغبتها في الذهاب رفقة شقيقتها المتزوجة والمبيت لديها في شقتها فاعترض المتهم ورفض خروج شقيقته الصغرى مع الكبرى ما دفع زوج شقيقته للتحدث معه ومحاولة إثنائه عن رأيه لكن تطور الأمر إلى مشادة كلامية ومشاجرة تدخل فيها شقيقه الثاني وأسرع علي إثرها المتهم بإحضار سكين مسددا عدة طعنات لشقيقه وعندما حاولت والدته التدخل لإنقاذ نجلها سدد لها المتهم أيضا عدة طعنات أصابت غالبيتها رقبتها فأصابها بجرح ذبحي بينما أصاب زوج شقيقته بجروح طعنيه وقطعية مختلفة.

شهدت منطقة حدائق الأهرام جريمة قتل بشعة أشبه بالمذبحة حيث أقدم شاب علي قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته.

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة إخطارا بمقتل سيدة وابنها وإصابة ثالث داخل شقة بشارع الجيش بحدائق الأهرام، وانتقلت قوة أمنية على الفور وتبين ان مهتز نفسيا مزق جسد والدته وشقيقه بطعنات سكين وعندما حاول زوج شقيقته إنقاذهما سدد له طعنة أيضا.