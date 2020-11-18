لمعرفة سبب الحادث.. النيابة تتحفظ على سائق "أتوبيس الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، التحفظ على سائق "أتوبيس الهرم" الذي انقلب صباح اليوم بمنطقة الهرم، ما أسفر عن إصابة 17 شخصًا، تمهيدًا للتحقيق معه والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

كشفت التحقيقات الأولية عن سبب حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمنطقة الهرم؛ حيث تبين من الفحص والتحري اصطدام الأتوبيس بعمود إنارة أثناء نزوله من نزلة المتحف الكبير.

وأسفر الاصطدام بعمود الإنارة عن انقلاب الأتوبيس وحدوث الإصابات بين 14 طالبًا ومشرفة.

كانت منطقة الهرم شهدت انقلاب أتوبيس، تابع لأحد المدارس في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بانقلاب أتوبيس مدارس بالقرب من منطقة حدائق الأهرام، وعلى الفور توجهت قيادات المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.