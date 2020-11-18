أخبار مصر | التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التأمين الصحي الشامل: تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعلنت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل عن تسجيل 3.213 مليون مواطن بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التامين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 6 محافظات وهى "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد والتي بدأ التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بها منذ يوليو 2019.

وأوضحت أنه خلال الفترة من أكتوبر2019 وحتى الآن، تم تسجيل ما يقرب من 610 ألف مواطن بمحافظة بورسعيد، 800 ألف مواطن بمحافظة الأقصر، 920 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية، و622 ألف مواطن بمحافظة أسوان، 178 ألف مواطن بمحافظة السويس إضافة إلى 83 ألف مواطن بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت أن الأوراق المطلوبة للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل، هى بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد المميكنة، أما بالنسبة للأطفال تستخدم شهادات الميلاد فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة جغرافية تابع لها محل السكن.

فيما تبدأ إجراءات التسجيل فى المنظومة من خلال ذهاب الأسرة إلى الوحدة الصحية أو المركز التابعة لها الأسرة أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات، على أن يكون متوافرا لدى أفراد الأسرة بطاقات الرقم القومى لكل الأسرة، وشهادات الميلاد للأطفال أو صورة منها، وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلى للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبى الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل إلى أنه تم تجهيز كافة المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى، وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية، كما يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، وذلك استعدادًا لتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل بالأقصر والإسماعيلية.

هذا، وتدعو منظومة التأمين الصحى الشامل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس"، إلى التسجيل فى المنظومة الجديدة، وذلك بهدف حصول المواطنين على كافة الخدمات الصحية والعلاجية، وإجراء الفحص الطبي الشامل للمواطنين.