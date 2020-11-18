أخبار مصر | الحكومة توافق على مد مهلة لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص 6 أشهر إضافية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على مد مهلة لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص 6 أشهر إضافية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على مد المهلة المحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية لمدة ستة أشهر إضافية. ويأتي ذلك حتى تتمكن اللجان المختصة من مراجعة وفحص البيانات وإعداد التقرير النهائى مصحوبًا بالنتائج والتوصيات.