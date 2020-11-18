أخبار مصر | محافظ القاهرة يناقش مشروع "بسكلتة" للتقليل من الزحام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يناقش مشروع "بسكلتة" للتقليل من الزحام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ورانيا هدية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) لبحث استكمال الاجراءات التنفيذية لتفعيل مشروع "بسكلتة" وهو نظام نشر استخدام الدراجات وتعزيزه كوسيلة غير آلية بديلة للنقل بالعاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة تسعي إلى تشجيع المواطنين علي التقليل من استخدام السيارات الخاصة لتقليل الزحام والحد من التلوث بتوفير وسيلة نقل عام مناسبة تساعده علي هذا، ودائما ما يعاني اصحاب السيارات من وجود مساحة بين وسيلة النقل العامة ومكان ركن السيارة الخاصة يمكن ان يتم تفاديه باستخدام الدراجة لسد المساحة التي تفصل بين مستخدم السيارة الخاصة ووسيلة النقل العام مضيفاً ان القاهرة تسعي للاستفادة من التجارب العالمية في مجال النقل خاصة تلك التي تقلل من التلوث.

ولفتت رانيا هدية مدير مكتب مصر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) الي ان نظام مشاركة الدراجات هو تكنولوجيا وضع الدراجات في محطات في جميع أنحاء المدينة يمكن سكانها وروادها من استئجار الدراجات من مكان (أ) ثم ترك الدراجة في مكان (ب) مشيراً الي انه تم تجربة نظام مشاركة الدراجات في جميع أنحاء العالم و ثبت نجاحه في تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلية مشيرة إلى أنه جارى حاليًا الإنتهاء من اجراءات توريد وتشغيل نظام مشاركة الدراجات " بسكلته " ليتم تطبيقه فى مرحلته الأولى فى منطقة وسط البلد بوجود مسارات للدراجات سيتم إقامتها على الأرصفة بعد تطويرها وتوسعتها .

