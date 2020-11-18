أخبار مصر | إزالة 348 عقار بعزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إزالة 348 عقار بعزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لإزالة ٣٤٨ عقار بمنطقة عزبة الصفيح العشوائية بحي روض الفرج والتي تقع على مساحة 7,5 فدان.

وصرح محافظ القاهرة، أن عملية الإزالة تستهدف تغيير حياة ١١٥٠ أسرة للأفضل بعد نقلهم إلي مساكن حضارية بمشروع المحروسة١ بحي السلام ثان.

وأكد محافظ القاهرة أن جميع الوحدات السكنية الجديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين ( وحدات صحية .. مركز شباب .. مدارس ) تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفى إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات .

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير اتوبيسات لنقل الأهالي لمساكنهم الجديدة وسيارات لنقل منقولاتهم وامتعتهم الخفيفة ، وكذلك عدد من العمال للمساعدة في عملية النقل والتسكين.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة مشيرًا إلى انه جارى الانتهاء من عدد من مشروعات الاسكان لنقل باقى سكان العشوائيات الخطرة إليها .

وأضاف المحافظ أن الدولة وضعت خطة لتطوير المناطق العشوائية التي يتم إزالتها واستغلالها فى تقديم الخدمات التي تحتاجها كل منطقة.

شهد الإزالة الدكتور حسام فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إيهاب عرفة مدير إدارة شرطة المرافق وعبد الحميد ابو العزم رئيس حي روض الفرج.