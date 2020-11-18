مصر | نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 18 نوفمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع "الأميرية" لرفع الكفاءة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، بروتوكول تعاون مع أشرف إمام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، لرفع كفاءة أداء المستوى العلمي والثقافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وشمل العديد من مجالات التعاون التي تهم الطرفين كما تم الاتفاق على تقديم الهيئة خدمة الموسوعات القانونية المتكاملة الكترونيا من خلال أجهزة الكمبيوتر أو تطبيقات الهواتف المحمولة، في ضوء خطة اللجنة الثقافية والعلمية.

صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، قائلا:" ان ذلك يأتي في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر بتوفير كافة المصادر والروافد القانونية اللازمة التي تعين القاضي على القيام برسالته السامية في إرساء دعائم العدل ولمتابعة كافة المستجدات القانونية والقضائية.

وتابع، أنها سوف تضمن موقع التشريعات والقوانين والقرارات المكملة لها بالإضافة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لاطلاع أعضاء نادي قضاة مصر على كافة المستجدات في التشريعات والقوانين والقرارات التي تضطلع هيئة المطابع الأميرية دون غيرها بنشرها في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية، كما شمل البروتوكول التعاون المشترك في إقامة المعارض والمؤتمرات والندوات وتبادل الدوريات والمطبوعات التي يصدرها الجانبين.