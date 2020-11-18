شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يتفقد استعدادات وجاهزية الفرق الطبية لمجابهة الأزمات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اصطفاف السيارات الطبية والمركبات الخاصة بوزارة الصحة والسكان، من سيارات الإسعاف، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات خدمات نقل الدم، وسيارات التبريد، وسيارات أجهزة الضباب وسيارات التطهير والتعقيم، والمركبات المختلفة، والآلات والمعدات، وتواجد الفرق الطبية، وفرق العمل بها، وذلك بأرض محلج القطن بمركز الزقازيق، استعدادا لاستعراض إمكانيات منظومة الصحة بالشرقية، لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك في إطار حرص محافظة الشرقية على الاستعداد والتدريب الجيد لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة.

وتمت مناقشة الخطة الموضوعة، وخطوط سير السيارات والمركبات، وجاهزية الفرق الطبية لمجابهة أي أحداث طارئة، والتأكد من التدريب الجيد للفرق، ومدي الإمكانيات المتاحة في التعامل مع الأزمة، يحضور العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور هشام مسعود على استمرار المناورات ونماذج المحاكاة والتدريب العملي خلال الفترة القادمة لمواجهة الأزمات والكوارث المحتملة، للتأكد من جاهزية جميع الفرق الطبية، واستعداداتها للتعامل مع أي حدث طارئ، مشيراً إلى أن هذه التدريبات تأتي لقياس مدى قدرة الأجهزة المعنية والمنوط بها مجابهة الأزمات والكوارث وكيفية التعامل معها في المواقف الطارئة من خلال تقديم بيان عملي يوضح التعامل مع الأزمة والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى صقل مهارات الفرق الطبية والمستشفيات في رفع درجات الاستعداد القصوى للعناصر التابعة لها، هذا بجانب التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمجابهة أي أزمات أو كوارث محتملة، والخروج منها بأقل الخسائر.