شكرا لقرائتكم خبر عن ١٥ محضر إشغال ومصادرة عربات كارو في جولة محافظ القليوبية بشبين القناطر وبنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الثلاثاء، جولة ميدانية مفاجئة بشوارع مدينتي شبين القناطر وبنها استمرت حتى منتصف الليل، للاطمئنان على الحالة المرورية والإشغالات والنظافة وخلو الشوارع من الباعة الجائلين ومتابعة مخالفات المحلات والكافيهات والاشغالات.

وجه «الهجان» بإزالة كافة الإشغالات بسور سكة حديد شبين القناطر، كما تم عمل 15 محضر إشغال طريق عبارة عن كافتريات مخالفة بدون ترخيص وعربات باعة جائلين بمدينتي شبين القناطر ومدينه بنها كانت تتسبب في عرقلة الحركة المرورية فضلا عن تشوية المظهر الحضاري، حيث تم مصادرة العربات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأكد المحافظ أن تلك الحملات اليومية مستمرة من أجل القضاء على العشوائيات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة وتسبب إعاقة للمرور بالطريق العام، مشيراً إلى استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمراكز يومياً لتحقيق الانضباط للشوارع مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق، لافتاً إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائياً على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وخلال الجولة، قام المحافظ بمتابعة أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بنها وأيضا الشوارع المتفرعة منه، حيث تفقد أعمال التطوير أمام قسم ثاني بنها، موجها رئيس مجلس مدينه بنها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق التصميمات المعتمدة مع مراجعتها وهذا لعودة انتظام الحركة المرورية للسيارات، مشددا على ضروة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروع بالكامل.