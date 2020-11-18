شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يتفقد أعمال تطوير «جزيرة الزهور» بوسط النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أعمال تطوير «جزيرة الزهور» بوسط النيل بمدينة سوهاج.

وأكد المحافظ، خلال الجولة التي رافقه فيها الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، ومحمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وعامر عوض، رئيس حي شرق مدينة سوهاج، وأعضاء مجلس إدارة مركز شباب الزهور، على أهمية الإستفادة من جزيرة الزهور كأحد أهم المناطق السياحية والترفيهية بالمحافظة، لتكون متنفسا للأهالي ومكانا لائقا لاستقبال المواطنين، لافتًا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل والإنتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت ممكن.

وتفقد «الفقي»، أعمال التطوير الجارية في 25 شالية، بالإضافة إلى قاعة المؤتمرات، والمطعم، والكافيتريا، وحمام السباحة، فضلا عن تطوير وتأهيل مساحة فضاء لإقامة الأفراح.