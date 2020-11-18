شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 100 شركة مصرية وعربية.. مهرجان عسل النحل يتحدي فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات مهرجان العسل المصري، في دورته الثانية بحديقة الأورمان التاريخية، بمشاركة 100 شركة مصرية وعربية.

وتنوعت منتجات العارضين ما بين منتجات صحية وغذائية ومنتجات تعزز مناعة الأفراد في مواجهة فيروس كورونا، وسط إقبال كبير على المنتجات التي تحظي بالإقبال ومنها منتجات تعزيز صفات الجمال في المرأة ومواجهة تجاعيد الزمن، أو منتجات حبوب اللقاح التي تعزز الجهاز المناعي للجسم منها 300 منتج غذائي مختلف.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن قطاع تربية النحل وإنتاج العسل يعمل على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ورفع جودتها فضلا عن المزايا المتعددة لإنتاج العسل ودوره في توفير فرص كبيرة في عملية القيمة المضافة لعسل النحل.

وأضاف سليمان في تصريحات صحفية على هامش مهرجان عسل النحل المصري، أن مركز البحوث الزراعية يعمل على تنفيذ بحوث تطبيقية لحل مشاكل تربية النحل تخدم قطاع النحالين وتحقق قيمة إقتصادية كبيرة من تربية وإنتاج عسل النحل أو المنتجات المتعددة لنحل العسل.

من جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، في تصريحات صحفية على هامش مهرجان عسل النحل المصري، بحديقة الأورمان، إن السيد القصير يضع تطوير منظومة إنتاج وتربية نحل العسل ضمن أولويات عمل وزارة الزراعة، نظرا لأنها تعد من المشروعات الصغيرة التي تخدم القطاع الري، وتساهم في تطوير فرص عمل لأحد القطاعات الهامة، في الزراعة المصرية.

وأضاف «عزوز» أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، تعمل على تقديم الدعم اللازمة للنحالين ومناقشة المشاكل التي تواجهم بطريقة واقعية تعمل على حل هذه المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه صناعة النحل، مشيرا إلى أن تنظيم مهرجان عسل النحل في حديقة الأورمان التاريخية يعيد القيمة الاقتصادية والاجتماعي لأحد مكونات الزراعة المصرية، وهو ما دفع وزارة الزراعة، لتذليل كل العقبات التي تواجه تنظيم المهرجان.

وأشاد رئيس قطاع الإرشاد، بدور اتحاد النحالين العرب في تنظم هذا الحدث «العظيم»، مشيدا بكل من قام بالاعداد والتنظيم لهذا المهرجان، التي يعرض منتجات ذات قيمة صحية واقتصادية وخدمية للقطاع الزراعي والريفي.

ولفت إلى أن مصر لديها ميزة نسبية في تربية النحل، وهو ما يؤدي في النهاية إلى وجود فرص كبيرة لاختراق الأسواق الدولية بمنتجات عسل نحل متميزة، مشيرا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه بالتنسيق بين اتحاد النحالين وزارة الزراعة والوزارات المعنية الآخري.

من جانبه أشاد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، بدور وزارة الزراعة في تقديم الدعم اللازم للنحالين وتذليل العقبات التي تواجهم عملهم، مشيرا إلى أن قرار وزارة الزراعة الصادر في عام 2018 بشأن تنظيم صناعة وإنتاج وتربية النحل ساهم بصورة كبيرة في النهوض بالصناعة، مشيرا إلى أن القرار سوف يتبعه تعديلات تشريعية في المستقبل تكون خطوة هامة في تطوير صناعة النحل لصالح التصدير بإعتباره القيمة المضافة لتربية النحل.

وأضاف «خليفة» في تصريحات صحفية عل هامش مهرجان عسل النحل المصري أن قطاع النحل له دور في زيادة الإنتاج الزراعي وكل عمليات الزراعة، مشددا على ضرورة وضع خارطة طريق علمية تطبيقية لزيادة عدد خلايا النحل مع الاهتمام بزيادة إنتاج مصر من عسل النحل لزيادة نصيب الفرد منه الذي لا يتجاوز 100 جرام سنويا .

وأوضح نقيب الزراعيين، أن زيادة الإنتاج تنعكس على التوسع في صادرات مصر من خلايا النحل أو منتجات العسل لمختلف الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب دورا أكبر لوزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء في تحقيق هذه الأهداف التي تمكن مصر من الوصول إلى مختلف الأسواق من خلال منتج متميز مطابق لمواصفات هيئة سلامة الغذاء ووزارة الصحة.

وطالب «خليفة» الحكومة بوضع برامج عاجل لحماية الثروة المصرية من النحل من مخاطر التغيرات المناخية التي تهدد الصناعة مشيرا إلى صدور تقرير دولي قبل 3 شهور يكشف عن هذا التأثير على مستقبل صناعة النحل وهو ما يتطلب دورا أكبر للبحوث الزراعية ومركز معلومات تغيرات المناخية للبحث في كيفية التخفيف من تأثير هذه التغيرات على قطاع تربية النحل.

وأشاد نقيب الزراعيين، بدور اتحاد النحالين العرب، ووزارة الزراعة، على تنظيم مهرجان عسل النحل المصري، رغم ما يتعرض له العالم من انتشار فيروس كورونا، التي أدت إلى تشديد الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس مشيرا إلى أن صناعة النحل هي صناعة «واعدة جدا ومهمة» ويعمل بها العديد من القرويين الريفيين وتوفر فرض عمل للعديد من الشباب خاصة في القري والعزب والريف والحكومة والدولة تدعم هذا النشاط لأنه يتيح فرص كثيرة وتوفير منتج غذائي صحي دعم قطاع النحل .

فيما قال فتحى بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن مهرجان العسل في دورته الثانية بحديقة الاورمان النباتية يتضمن العديد من الفعاليات لتعظيم العائد من نحل العسل سواء من خلال العروض التي تقدمها أكثر من 100 شركة وعارض أو من خلال الندوات والمحاضرات التي سيتم تنظيمها على مدار فترة انعقاد المهرجان بالإضافة إلى مشاركة المهتمين بصناعة وتربية وتصدير نحل العسل ومنتجاته المختلفة، لعرض منتجاتهم، والبيع للجمهور بأسعار مخفضة.

وأضاف «بحيري» في تصريحات صحفية على هامش المهرجان، أن أعمال مهرجان العسل المصري تتضمن تنظيم ورش عمل وتدريب يومية، للنهوض بصناعة العسل في مصر، فضلا عن فقرات فنيه ومسابقات ترفيهيه تثقيفية ذات جوائز مشيرا إلى ان وزارة الزراعة تقدم الرعاية والدعم لمنتجي عسل النحل.

وأوضح رئيس اتحاد النحالين العرب أن الفترة المقبلة، سوف تشهد تحركات مهمة للنهوض بهذا القطاع الذي حقق طفرة على مستوى الإنتاج والإنتاجية وتمكن بالفعل من فتح أسواق عديدة أمام المنتجات المصرية، مشيرا إلى تنظيم فعاليات على هامش المهرجان تضمن حلقات نقاشيه لأهم ما يواجه النحالين من مشكلات وعرض أنسب الحلول وآليات تنفيذها لدعم هذه الصناعة الحيوية وزيادة الصادرات .