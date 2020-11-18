شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار مبادرة حياة كريمة.. «مؤسسة مصر للصحة والتنمية» تدعم متحدي الإعاقة بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة في إطار مبادرة حياة كريمة، وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم متحدى الإعاقة الحركية من أهالي قرية زاوية صقر بمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة.

وقال الدكتور عمرو حسن مؤسس مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، ومقرر المجلس القومي للسكان السابق، إنه في إطار خطة عمل المؤسسة لدعم أهالينا الأكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة قام فريق عمل المبادرة بتسليم أصحاب الإعاقة الحركية بقرية زاوية صقر ٢٧ كرسى متحركا كهربائيا كمرحلة أولى لتسهيل عملية انتقالهم وتحركاتهم بشكل يحفظ كرامتهم.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل عام ٢٠١٩ ويشرف علي أعمالها مجلس الوزراء ويشارك في دعم الأهالي الأكثر احتياجا حوالي ٢٣ مؤسسة وجمعية أهلية تشرف على أعمالهم وزارة التضامن الاجتماعي وقد قامت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة في إطار مبادرة حياة كريمة بتنفيذ ٩ قوافل طبية ورفع كفاءة وبناء ٧٧ منزلا بمحافظة القليوبية والبحيرة بالإضافة لدعم متحدى الإعاقة من الأسر الأكثر احتياجا.