شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أزهرية الاسكندرية» يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية بمعاهد إدارتي وسط وشرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأربعاء، لجنة لتفقد معاهد إدارتي وسط وشرق، للوقوف على سير العملية التعليمية والإدارية.

وشملت الجولة، تفقد معاهد كوثر النجار الابتدائي، وبنين محمد رجب الإعدادى الثانوي، وسامية التومي الإعدادي الثانوي فتيات، ومجمع معاهد أبوالعزائم الابتدائي والإعدادي والثانوي بنين وفتيات؛ لمتابعة كل ما يخص العملية التعليمية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية للمحافظة على أمن وسلامة الجميع.

وقال إن اللجنة ضمت في عضويتها كل من، علاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية، وعبده مخلوف مدير إدارة وسط، ومحمد حسين المفتش بالتفتيش المالي والإداري، وإسماعيل أنور، مدير إدارة الأمن، والدكتور على حسن، عضو التعليم الابتدائي، حيث تم تفقد الفصول الدراسية، ومباني المعاهد وملحقاتها، ومتابعة كل ما يخص العملية التعليمية، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، والتباعد بين الطلاب داخل الفصول، ومسايرة المعلمين لخطة توزيع المناهج، والوقوف على المستوى العلمي للطلاب، وحثهم على الجد والاجتهاد، والحرص على أوقاتهم، واستغلالها فيما ينفعهم.

وفي سياق متصل، تابع الشيخ خميس محمد، الوكيل الشرعي لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الأربعاء، عدة تدريبات بمركز الخدمة والنشاط بميامي، وهي التحول الرقمي للرياضيين، ويحاضر فيه الدكتور أيمن حجر، وذلك تحت إشراف الدكتورة نوال حسني، مدير عام رعاية الطلاب، وتنمية مهارات مسؤولي المشتريات والمخازن، ويحاضر فيه الدكتور عزت، وإعداد مدربين للتربية رياضية ويحاضر فيه الدكتور بهلول أحمد كامل.

وتفقد «محمد»، سير العملية التعليمية بمعهد كردي عبدالفتاح الابتدائي، يرافقه عصام محمد فوزي مدير إدارة التعليم الثانوي، وأمين عزام مدير التدريب؛ للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كل التدابير الصحية؛ لمنع انتشار مرض كورونا، والمحافظة على سلامة وأمن الجميع، حيث تم تفقد قاعات رياض الأطفال، والفصول الدراسية، ومتابعة نظافة المعهد وملحقاته، والإطلاع على بعض الوسائل التعليمية، المجهزة لرياض الأطفال.

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)

رئيس "أزهرية الاسكندرية" يرأس لجنة لمتابعة العملية التعليمية وإجراءات "كورونا" بمعاهد "وسط وشرق" (صور)