شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر يبدأ أعمال التطوير بطريق الواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شرع جهاز مدينة 6 أكتوبر، في القيام بأعمال التطوير بطريق الواحات في إطار حرص جهاز المدينة على الحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي للطريق. وتواصلت أعمال النظافة في الحي السادس (مج ١-مج ٩- ش سنترال) وشباب ٦٣م وطريق ٤٠/٦٦ والحي الأول. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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