شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أحمد هاشم كبير مذيعي قناة الصعيد للبرامج الدينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفي اليوم الإعلامي أحمد هاشم، كبير مذيعي قناة الصعيد للبرامج الدينية. ونعى عدد من العاملين بماسبيرو عبر صفحتهم على فيس بوك الزميل الراحل، وتوجهوا بالدعاء له. الوضع في مصر

اصابات 111,009

تعافي 101,179

وفيات 6,465

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