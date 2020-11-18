شكرا لقرائتكم خبر عن ابن الشهيد ياسر عصر عن وصية والده: "قال ملكش غير أهلك هما سندك".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زياد ياسر الابن الأصغر للشهيد اللواء ياسر عصر، إن والده كان شديد الخوف عليه، وأوضح: هذا كان يجعلني أخفي عليه إصابتي ومرضى في كثير من الأحيان لشدة خوفه وتعلقه بي وفي أي مرة كان شديدا في حديثه معي كان يعود ويصالحني هو بكل حب، ووالدي كان أحن شخص ممكن حد يقابله في حياته.

وأكد نجل الشهيد أن والده كان يوصيه دائما "ملكش غير أهلك هما اللي هيبقوا سندك في الدنيا". وذكر أن والده كان سببا كبيرا لحبه الالتحاق بكلية الشرطة منذ صغره، مؤكدا أن موقف والده الشهم هو مبدأ في العائلة، ولو أى فرد من أفراد العائلة كان بموقف والده كان سيفعل نفس التصرف ويضحي بحياته، لافتا إلى أن والده أفني عمره في عمله بكل إخلاص وحب.

وأكدت والدة الشهيد، أن نجلها كان حاصلا علي 85 ٪ في الثانوية العامة وكان مجموعه في وقتها يمكن أن يلحقه بكلية الطب لكنه اختار كلية الشرطة وأصر علي الالتحاق بها.