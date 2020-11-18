شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات الموظفين المتعاطين للمواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة، حيث قامت اللجنة بالكشف على 76 ألف و114 موظف خلال الأشهر الثلاثة الماضية "ليصبح إجمالي عدد العاملين الذين خضعوا للكشف منذ بداية تنفيذ الحملات في مارس 2019، وحتى نهاية أكتوبر الماضى هو 262 ألف 626 موظف فى مختلف الوزارات.

كذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، وتبين تعاطى 1.8% للمواد المخدرة حيث انخفضت النسبة بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف ،وان أبرز مواد التعاطي " الحشيش والترامادول والمورفين "

الخليج 365 ينشر أهم المعلومات عن حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة

يتم إيقاف الموظف الذى يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

على استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية.

تكثيف الحملات يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات.

استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسى الحالى بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023".

ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.

وأضاف "عمرو عثمان" أن تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة أدت الى انخفاض نسبه التعاطى، كما أن هناك الكثير من الموظفين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن "16023 " لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا وفى سرية تامة ، لافتا الى انه يتم الكشف على 1300 الى 1500 موظف يوميا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وتوفير جميع المستلزمات الطبية من كحول وكمامات ومواد التعقيم بجانب الالتزام خلال إجراء التحايل بالتباعد بين أعضاء لجنة الكشف والموظفين .

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم حاليا بتكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال الفصل الدراسي الحالي ،من خلال مجموعات عمل مشتركة من الصندوق والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.