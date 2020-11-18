شكرا لقرائتكم خبر عن أب يناشد الصحة لعلاج عين ابنته.. والوزارة توجه الحالة لمستشفى الرمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استجابة سريعة من وزارة الصحة لمناشدة مواطن عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع لعلاج ابنته الطفلة فاطمة الزهراء من مشكلة بالعين قامت الوزارة على الفور بتحويل الحالة لمستشفى رمد الجيزة لفحصها وتقديم كافة الرعاية الطبية لها .

وكان القارئ "أحمد سعيد محمد علي" المقيم بمحافظة القاهرة أرسل مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، ضمن مبادرة "سيبها علينا"، بخصوص ابنته "فاطمة الزهراء" التى تعانى من تيلف بشبكية العين وأيضا مياه على المخ وتحتاج إلى رعاية صحية عاجلة.



الرضيعة فاطمة الزهراء

وقال القارئ: "برجاء مساعدتى فى توجيه إغاثة إلى وزارة الصحة، لمعالجة ابنتى تبلغ من العمر 3 شهور حاليا، تعانى منذ تلف بشبكية العين ومياه على المخ بسبب نسبة الأكسجين فى الحضانة، عملت حوالى 7 عمليات فى عينها ولم يحدث جديد وأنا من ذوى الدخل المحدود ولا أستطيع تحمل مصاريف العلاج".

وناشد القارئ الصحة بمراعاة ظروف ابنته وعلاجها على نفقة الدولة.

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها ”الخليج 365” لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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