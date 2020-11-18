شكرا لقرائتكم خبر عن سفير إيطاليا بمصر: البرنامج الأوروبى للتنمية الزراعية يدعم مطروح والمنيا والفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير الإيطالي جيامباولو كانتينى، إن الحكومة الإيطالية تبنت خطة للترويج لمنتجات صنع في إيطاليا على مستوى العالم، مع الاهتمام بدعم صناعة الغذاء وإنتاجه والمحاور الاستراتيجية لما يسمى نظام دولة إيطاليا، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا زادت أهمية التركيز على الغذاء الجيد ، باعتباره أحد عوامل التنمية المستدامة.

وأشار في كلمته بافتتاح أسبوع المطبخ الإيطالى في العالم، إلى أن الحصول على الغذاء يمثل أهمية للحفاظ على السلام، والعاصمة الإيطالية روما تستضيف بعض منظمات الغذاء مثل الفاو و الصندوق الدولى للتنمية الزراعية، بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية الموجودة في إيطاليا.

وأكد السفير الإيطالى على أن إيطاليا تشارك الاتحاد الأوروبى في مكافحة الجوع ودعم الأمن الغذائي في دول الجوار ومنها مصر، مشيرًا إلى أن البرنامج الأوروبى المشترك للتنمية الزراعية والذى تنفذه وزارة الشئون الخارجية والتعاون والتنمية الإيطالية؛ من خلال السفارة الإيطالية في مصر بمساعدة فنية من الوكالة الإيطالية للتعاون، وبتمويل يقدر بـ11 مليون يورو، إضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 21.9 مليون يورو يساهم في عدد من محافظات مصر منها مطروح والمنيا والفيوم.

وأشار سفير إيطاليا إلى أنه يتم العمل على عدة محاور أهمها التوعية فيما يخص التين وزيت الزيتون والعنب، وكذلك العمل على تنمية اقتصاد هذه المنتجات ليس فقط داخل مصر وإنما خارجها.

وأوضح أيضًا أن البرنامج أيضًا يشمل تنمية أنظمة الرى وتوصيل المياه للمناطق الزراعية، والحصول من خلال ذلك على أفضل إنتاجية لما يمثله ذلك من أهمية على مستوى الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن الهدف منه هو إشراك سائر المؤسسات الإيطالية حول العالم، في تثمين تقاليد الطعام وإنتاج الغذاء والمقادير الصحية والطبيعية ووضع الخبرة في مجال الطهى، مؤكدًا على أن مشروع أسبوع المطبخ في نسخته الخامسة يهدف إلى الاستفادة من الاتجاه الايجابى لقطاع الأطباق الإيطالية والمعروف بالمذاق العام الاستثنائى .

وأكد السفير الإيطالى إلى أن هذا الأسبوع يساهم في نشر التوعية بمزايا نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي لتوعية المستهلك بأهمية زيادة المكونات الصحية المختارة بعنياة بما يتماشى مع التقاليد الإيطالية في هذا المجال .